Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Laptop aus Pfarrheim gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 03.08.2020, 11:00 Uhr, und 04.08.2020, 19:15 Uhr, schlug ein unbekannter Täter eine Scheibe eines Fensters des St. Lamberti Kirchengemeindegebäudes in der Straße Neustädter Markt in Hildesheim mit einem unbekannten Werkzeug ein. Über dieses Fenster gelangte der Täter in den Büroraum, durchsuchte ihn und entwendete einen Laptop.

Zeugen, die zu dem Einbruch Hinweise geben können, mögen sich bitte der Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell