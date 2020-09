Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Jacke unterschlagen

Einbeck (ots)

Einbeck/Göttingen (Kr.) 25.09.2020; 07:15 Uhr

Am Freitag, den 25.09.2020, vergaß ein 25jähriger Einbecker seine Lacoste-Jacke im Wert von 200,-Euro in einem Hotel in Göttingen. Daraufhin habe er bereits zweimal dort nachgefragt, ob möglicherweise das Personal die Jacke aufgefunden habe. Dies sei jedesmal verneint worden. Es ist davon auszugehen, dass eine bislang unbekannte Person die Jacke aufgefunden, an sich genommen und unterschlagen hat. Die Polizei in Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

