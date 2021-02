Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungne für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Brand in einem Mistlager

Am Montag, 1. Februar 2021, kam es gegen 08.00 Uhr in einer Lagerhalle in der Straße Ozean zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet dort gelagerter Mist in Brand. Die Feuerwehr Lindern rückte aus und konnte das Feuer löschen, sodass eine angrenzende Biogasanlage nicht beschädigt wurde. Ob Schaden an der Lagehalle entstand, ist noch nicht bekannt. Es wurden keine Personen verletzt.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Freitag, 29. Januar 2021, 10.00 Uhr und Montag, 1. Februar 2021, 09.00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte eine Wand eines Geschäftes mit Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 30. Januar 2021, 16.00 Uhr und Sonntag, 31. Januar 2021, 17.00 Uhr kam es in der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Ford Focus. Anschließend entfernte der Unbekannte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell