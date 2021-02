Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für die Bereiche Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreise Cloppenburg und Vechta- Kontrollen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 31. Januar/ 01. Februar 2021

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung führten von Sonntag, 31. Januar 2021, 04.30 Uhr, bis Montag, 01. Februar 2021, 04.30 Uhr, in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu 27 Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Verstöße stellten Zuwiderhandlungen gegen die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und privaten Raum dar.

Am Sonntag, 31. Januar 2021, gegen 15.20 Uhr, überprüften Polizeibeamte einen Hinweis auf einen möglichen Corona-Verstoß auf einem Sportplatz in der Ringstraße in Löningen. Auf dem Sportplatzgelände stellten die Beamten 10 Fußball spielende Personen, die in Quakenbrück und in Löningen wohnhaft sind, fest. Die Männer im Alter von 19 bis 53 Jahren hielten keinen Mindestabstand ein und trugen keine MNB. Nachdem die Personalien festgestellt wurden, erhielten die Personen einen Platzverweis. Ein entsprechendes Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

