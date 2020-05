Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Buxtehude, Einbrecher in Stade Gaststätte, Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Stade - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Stade (ots)

1. Tageswohnungseinbrecher in Buxtehude

Am Freitag, den 08.05. ist ein bisher unbekannter Tageswohnungseinbrecher zwischen 11:00 h und 20:00 h in Buxtehude in der Finkenstraße nach dem Aufdrücken eines Fensters in ein dortiges Wohnhaus eingestiegen und hat bei der anschließenden Durchsuchung des Schlafzimmers diversen Schmuck erbeutet. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Einbrecher in Stade Gaststätte

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind bisher unbekannte Einbrecher in Stade am Sande nach dem Aufhebelen einer hinteren Eingangstür in eine dortige Gaststätte eingedrungen und haben die Innenräume durchsucht. Dabei konnten der oder die Täter dann ca. 50 Dosen Erfrischungsgetränke, Fleischwaren und einen Laptop-Computer erbeuten. Der angerichtete Schaden wird hier zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Stade - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:20 h wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stade im Nachtigallenweg gemeldet.

Eine Bewohnerin im dritten Obergeschoss des Hauses wurde durch die starke Rauchentwicklung in den Vereinsräumen im Erdgeschoss geweckt und hat sofort den Notruf gewählt.

Beim Eintreffen beider Züge der Feuerwehr Stade und der Rettungskräfte stand der gesamt vordere Bereich des Sozialvereins in Brand.

Durch das schnelle Eingreifen der ca. 60 eingesetzten Feuerwehrleute konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, bevor es sich im Haus weiter ausbreiten konnte.

Zeitgleich wurde das gesamte Mehrfamilienhaus evakuiert, ca. 40 Bewohner mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Sie konnten nach Einsatzende wieder in ihre Wohnungen zurück.

Drei von ihnen wurden bei dem Feuer durch Rauchgase leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden. Neben drei Rettungswagen war auch der Stader Notarzt sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst vor Ort.

Der angerichtete Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen durch Polizei und Feuerwehr auf ca. 20.000 Euro belaufen.

Polizeibeamte und Tatortermittler aus Stade haben noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, genaue Ergebnisse werden aber erst in den kommenden Tagen nach den Recherchen der Brandexperten der PI Stade erwartet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Feuers gemacht haben oder die verdächtige Personen beobachten konnten, die mit dem Brandausbruch in Verbindung stehen könnten.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

