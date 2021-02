Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Versuchter Diebstahl aus Garage

Am Sonntag, 31. Januar 2021, zwischen 22.00 Uhr und 22.15 Uhr, kam es in der Straße Mispelweg zu einem versuchten Diebstahl aus einer Garage. Ein bisher unbekannter Täter öffnete ein Garagentor, als dieser von einer 46-jährigen Frau angesprochen wurde. Daraufhin flüchtete der Täter mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu keinen Beschädigungen und es wurden keine Gegenstände entwendet. Der Täter wurde als männlich, ca. 20 bis 23 Jahre alt, ca. 170 cm groß beschrieben. Der Täter soll mit einer grauen Mütze, einer schwarzen Jacke mit schwarzer Kapuze und einer schwarzen Jogginghose bekleidet gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Steinfeld- Einbruch in Werkstatt

Zwischen Samstag, 30. Januar 2021, 10.30 Uhr und Sonntag, 31. Januar 2021, 11.20 Uhr, kam es in der Dammer Straße zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter verschafften sich durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt in das Innere einer Werkstatt und entwendete aus dieser eine Motorsäge. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel. 05492-960660) entgegen.

Steinfeld- Verkehrsunfallflucht/ Zeugen gesucht

Zwischen Montag, 25. Januar 2021, 20.00 Uhr, und Samstag, 30.01.2021, 12.00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Straße "An der Weuert" in Steinfeld und stieß vermutlich beim Rangieren rückwärts gegen ein Garagentor, sodass dieses durch die Anhängerkupplung beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Steinfeld unter der Tel.-Nr. 05492-960660 in Verbindung zu setzen.

Vechta- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 31. Januar 2021, gegen 17,00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Rigaer Straße und Schweriner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta beabsichtigte von der Rigaer Straße auf die Schweriner Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen 17-jährigen Rennradfahrer aus Vechta, der den Radweg der Schweriner Straße befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 17-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

