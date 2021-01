Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Diebstahl aus Wohnung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 20.01.2021 gegen 14.00 Uhr betrat eine männliche Person in der Müllheimer Straße über eine nicht verschlossene Terrassentür eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Aus dem Wohnungsflur wurde eine Damenhandtasche entwendet. In der Handtasche befand sich ein kleinerer Bargeldbetrag, Bankkarten sowie Ausweisdokumente. Die anwesende Wohnungsinhaberin bemerkte den Täter erst als dieser die Wohnung über die Terrassentür wieder verließ. Der Täter soll zu Fuß in Richtung Humboldstraße geflüchtet sein. Er wird auf ca. 30 Jahre geschätzt, soll zwischen 175 und 180 Zentimeter groß sein, kurze dunkle Haare und eine schmale Statur haben. Bekleidet war er wohl mit einer schwarzen Hose und einer dunkelgrauen Steppweste.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 97970, sucht Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell