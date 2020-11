Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Maskenpflicht missachtet

Fischbach (Kreis Kaiserslautern)Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen zwei alkoholisierten Männern ist am Sonntag eine Polizeistreife zur Tankstelle in die Hauptstraße ausgerückt. Eine Zeugin meldete, dass die Männer Probleme machten. Einer der beiden hielt sich nicht an die sogenannte Maskenpflicht. Die Beamten trafen den 45-Jährigen in der Nähe der Tankstelle an. Sie stellten seine Personalien fest. Den Verstoß gegen die Corona-Regeln räumte der 45-Jährige ein. Auf ihn kommt jetzt ein teures Verwarnungsgeld zu. |erf

