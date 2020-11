Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher stehlen hochwertige Kleidung

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Ein Bekleidungsgeschäft in der Riesenstraße ist zum Ziel von Einbrechern geworden. Am Freitagvormittag wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter über Nacht die Schlösser der Eingangstüren manipuliert haben und in den Verkaufsraum eingedrungen sind.

Ersten Überprüfungen zufolge durchwühlten die Unbekannten sowohl den Verkaufsraum als auch angrenzende Büro- und Lagerräume und stahlen eine größere Anzahl hochwertiger Kleidungsstücke sowie Bargeld. Der Gesamtschaden liegt nach derzeitigen Erkenntnissen im oberen fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 18.30 Uhr, und Freitagvormittag, 9.10 Uhr, möglicherweise etwas beobachtet haben - verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge, mit denen die Beute abtransportiert wurde - werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kriminalpolizei Kontakt aufzunehmen. |cri

