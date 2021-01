Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen am Kaiserstuhl - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ihringen am Kaiserstuhl - Am Mittwoch, den 20.01.2021, um 11:00 Uhr stellte eine Autofahrerin ihren Pkw in der Bachenstraße in Höhe der Hausnummer 27 am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht ab. Bei ihrer Rückkehr - etwa 30 Minuten später - bemerkte sie eine Beschädigung an ihrem linken Außenspiegel. Der Sachschaden an dem grauen Toyota beläuft sich auf rund 200,- Euro. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667-91170 zu melden.

