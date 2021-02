Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Einbruch in Baucontainer

Worms (ots)

In der gestrigen Nacht wird ein Baucontainer in einer Kiesgrube bei Worms-Pfeddersheim aufgebrochen. Wie Spuren im Schnee verraten, ist anzunehmen, dass sich der Täter mit einem Fahrrad mit Anhänger dem Container über einen Wirtschaftsweg aus Worms-Pfiffligheim genähert hat. Südlich der Ortsrandlage Pfeddersheim, in der Verlängerung der Heppenheimer Straße, bricht der Täter das Vorhängeschloss zu dem hier abgestellten Baucontainer auf und entwendet hieraus eine unbekannte Anzahl am Werkzeug, unter anderem einen Winkelschleifer. Die Reifenspuren verlieren sich nach der Tat im Bereich der Kalmitstraße sowie der Georg-Löwel-Straße in Worms-Pfeddersheim. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

