Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Worms (ots)

Gestern Mittag prallten drei hintereinanderfahrende Fahrzeuge auf der L523 aufeinander, nachdem ein vierter beteiligter PKW abrupt abbremste. Die vier Kraftfahrzeuge waren von der Ludwigstraße stadtauswärts in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs, als die Vorausfahrende plötzlich und unvermittelt stark abbremste und verbotswidrig an der Einmündung B9/L523 nach rechts in Richtung Scheidtstraße abbog. Der nachfolgenden PKW musste infolge des Fahrmanövers ebenfalls stark bremsen, woraufhin die beiden nachfolgenden Fahrzeugführer jeweils auf den Vorausfahrenden auffuhren. Verletzt wurde hierbei niemand. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 36-jährige Fahrerin setzte unbekümmert ihre Fahrt fort und konnte später durch eine Polizeistreife kontrolliert werden.

