Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Gemeldeter PKW, der mehrfach in Fahrtrichtung Worms zwischen Oppenheim und Osthofen in den Gegenverkehr fuhr

B9 zwischen Oppenheim und Osthofen (ots)

Am Samstag den 13.02.2021 gegen 20:15 Uhr wird der Polizei in Worms ein PKW gemeldet, der in Fahrtrichtung Worms auf der B9 zwischen Oppenheim und Osthofen mehrfach auf die Gegenfahrbahn gefahren sei und die ihm entgegenkommenden Fahrzeuge stark bremsen bzw. ausweichen mussten.

Der PKW konnte in Osthofen einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand.

Verkehrsteilnehmer, die in diesem Zeitraum auf der B9 in Fahrtrichtung Mainz unterwegs waren und durch den PKW gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Worms zu melden.

