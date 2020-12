Polizei Düren

POL-DN: Cannabis-Plantage in Jülich aufgeflogen

Jülich (ots)

Am vergangenen Donnerstag durchsuchte die Polizei ein vermeintlich leerstehendes Gebäude an der Aachener Landstraße, welches seit geraumer Zeit dazu genutzt wurde, Cannabis in nicht geringen Mengen anzubauen. Vor Ort wurde ein 36-Jähriger vorläufig festgenommen.

Ein anonymer Hinweis hatte die Polizei auf die Fährte der Drogendealer gebracht. Sofort eingeleitete Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass das Gebäude an der Aachener Landstraße dazu genutzt wird, Cannabis anzubauen.

Am 10.12. durchsuchte die Polizei mit Hilfe eines Spezialeinsatzkommandos das Gebäude und stellte dabei mehrere hundert Cannabis-Pflanzen sicher. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 36-Jährigen Osteuropäer. Der vorbestrafte Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde vorläufig festgenommen. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ist noch aufzuklären, inwieweit die Eigentümer des Hauses Kenntnis von dem Anbau der Cannabispflanzen hatten.

