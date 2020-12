Polizei Düren

POL-DN: Erneuter Einbruch in Tankstelle

VettweißVettweiß (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:45 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in die örtliche Tankstelle ein. Bei Betreten des Innenraumes löste die installierte Vernebelungsanlage aus. Trotzdem konnten die Tatverdächtigen in den Verkaufsbereich gelangen. Drüber ob, und wenn ja in welchen Umfang etwas entwendet wurde, konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Aus der Videoaufzeichnung geht hervor, dass die Täter mit einem silberfarbenen Porsche anreisten. Die angebrachten Kennzeichen mit Siegburger-Städtekennung "SU - "gehörten nicht zum Tatfahrzeug und wurden offenbar kurz vor der Tat entwendet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wer Angaben zur Tat oder dem in Rede stehenden Fahrzeug machen kann, wird geben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

