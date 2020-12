Polizei Düren

POL-DN: Brand von zwei Mülltonnen

JülichJülich (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03.00 Uhr, brannten in Jülich auf dem Marie-Juchacz-Weg zwei Mülltonnen lichterloh. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist zur Zeit noch unbekannt. Hinweise auf mögliche Verursacher liegen bis jetzt nicht vor. Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02421-949-0 in Verbindung zu setzen.

