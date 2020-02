Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Diebstahl von Arbeitsgeräten gesucht + Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht + Auto nach Unfall abgeschleppt + Ohne Führerschein Unfall verursacht

Landkreis Osterholz (ots)

Zeugen nach Diebstahl von Arbeitsgeräten gesucht

Axstedt. Zutritt zu einem Werkstattraum in der Harrendorfer Straße verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen. Die Diebe entwendeten unter anderem Arbeitsgeräte. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 04791-3070 entgegengenommen.

Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Scharmbeckstotel fand am Mittwoch gegen 22:15 Uhr statt. Bisher unbekannte Einbrecher öffneten gewaltsam ein Fenster, betraten das Haus in der Straße "Auf der Heide" und durchsuchten dieses. Im Anschluss ergriffen die Täter die Flucht. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte gegen 22:15 Uhr zwei vom Grundstück kommende Männer und verständigte die Polizei. Die Männer waren circa 1,80 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahren alt. Außerdem waren sie mit hellen Hosen und dunklen Jacken bekleidet.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände, Fahrzeuge oder die Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Auto nach Unfall abgeschleppt

Osterholz-Scharmbeck. Einen Zusammenstoß verursachte eine 25 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochmittag im Einmündungsbereich Auf dem Brink / Unter den Linden. Beim Abbiegen übersah die 25-Jährige eine vorfahrtsberechtigte 52-jährige Autofahrerin und verursachte einen Zusammenstoß. Aufgrund der starken Beschädigungen musste der Wagen der 25-Jährigen im Anschluss abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Ohne Führerschein Unfall verursacht

Worpswede. Einen Unfall auf dem Parkplatz vor der Polizeistation Worpswede verursachte in 41 Jahre alter Autofahrer am Mittwochvormittag. Der 41-Jährige verursachte beim Zurücksetzen einen Zusammenstoß mit dem Wagen einer 58-Jährigen. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1500 Euro. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Gegen ihn wurde nun ein polizeiliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

