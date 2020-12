Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher schlagen mehrere Scheiben ein

Langerwehe

Im Laufe des Donnerstags brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Langerwehe ein. Bis sie in den Wohnräumen angelangt waren, brauchte es scheinbar mehrere Versuche.

Wie die Täter zunächst auf das Grundstück hinter dem Haus an der Straße "Uhlhaus" gelangten, konnte im Rahmen der Spurensicherung nicht sicher festgestellt werden. Dort angekommen schlugen sie eine Fensterscheibe ein - gelangten hierdurch jedoch in einen Hauswirtschaftsraum, durch den sie nicht in die Wohnräume vordringen konnten. Durch eine weitere eingeschlagene Scheibe begaben sie sich in die Garage, kamen aber auch dort nicht weiter. Schließlich gelang ihnen der Einstieg in die Wohnräume durch das Einschlagen einer dritten Fensterscheibe, an der sie zuvor die Rollladen hochschieben mussten.

Sie durchsuchten das Wohnhaus und entkamen ersten Erkenntnissen zufolge mit Schmuck und elektronischen Geräten. Möglicherweise entfernten sie sich in Richtung der Bahngleise. Die Kriminalpolizei sicherte diverse Spuren am Tatort und nahm eine Strafanzeige auf.

Die Tat ereignete sich zwischen 09:30 Uhr und 16:00 Uhr. Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Dann wenden Sie sich mit Ihren Hinweisen direkt an den Polizeinotruf 110.

