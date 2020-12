POL-DN: Heranwachsenden nach Diebstahl festgenommen

Polizei Düren

Aus einem Lieferfahrzeug wurden am Mittwochnachmittag Bargeld und ein Portemonnaie entwendet. Zeugen verfolgten einen Tatverdächtigen, den die Polizei später in einem Garten vorläufig festnehmen konnte.

Ein Lieferwagen stand gegen 15:40 Uhr auf der Löwener Straße. Als dessen Fahrer und Beifahrer mit dem Abholen von Paketen an einer Wohnanschrift beschäftigte waren, hatten es zwei junge Männer auf das Fahrzeug abgesehen. Einer stand augenscheinlich Schmiere, während der andere sich in die Fahrerkabine begab und dort nach Wertsachen suchte. Als die beiden Fahrzeugnutzer das Vorgehen bemerkten, flüchteten die Unbekannten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Schnell stellte der Fahrer fest, dass aus dem Fahrzeug Bargeld und eine Geldbörse fehlten. Die Speditionsfahrer nahmen mit ihrem Lkw die Verfolgung eines Mannes auf und trafen ihn kurz darauf im Garten eines Hauses an, woraufhin dieser erneut die Flucht ergriff. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen dank der Hinweise weiterer Zeugen wenig später auf einem anderen Grundstück antreffen und vorläufig festnehmen.

Es handelte sich um einen 19 Jahre alten gebürtigen Dürener, der bereits wegen diverser Eigentumsdelikte polizeilich bekannt ist und derzeit keine feste Wohnadresse vorweisen kann. Er wurde zur Polizeiwache mitgenommen und verbrachte die Nacht im dortigen Gewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er am Donnerstagvormittag entlassen.

Die Ermittlungen zur Identität seines Mittäters dauern derweil an. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge muss der Unbekannte das Portemonnaie bei der Flucht mitgenommen und später in einem Park weggeworfen haben. Dort fand es ein aufmerksamer und aufrichtiger Bürger und brachte es dem geschädigten Speditionsfahrer nach Hause.

