Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wildunfall mit Fuchs auf der A20

Wismar (ots)

Am 25.10.2020 um 22:15 Uhr befuhr ein 24 jähriger Deutscher mit seinem PKW die BAB 20 in Fahrtrichtung Wismar. Er befand sich auf Höhe des Parkplatzes Selliner See auf dem Überholfahrstreifen, als ein Fuchs vor ihm die Fahrbahn querte. Bei dem Versuch auszuweichen, kam der PKW Fahrer nach rechts von der Straße ab, befuhr mit der rechten Fahrzeugseite die Bankette und geriet beim Zurücklenken ins Schleudern. Das Fahrzeug stieß dann frontal gegen die Mittelschutzplanke und kam auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Der Fahrzeugführer schaffte es danach noch, sein Fahrzeug rückwärts auf den Standstreifen zu fahren. Zwei Ersthelfer informierten die Rettungskräfte und versorgten den PKW-Fahrer. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus nach Wismar verbracht. Aufgrund der Bergung der Person aus seinem PKW und der vor Ort befindlichen Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei wurde die A 20 für ca. 1,5 Stunden gesperrt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgte über den Parkplatz Selliner See. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 3000,- Euro. Nebel Polizeihauptkommissar Autobahnpolizeirevier Metelsdorf

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell