Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Berauschter Fahrzeugführer betankte gestohlenen Kleintransporter und flüchtete

Rostock (ots)

Am Morgen des 25.10.2020 befand sich zufällig eine Polizeistreife auf dem Rasthof Stolpe Süd an der BAB 24. Kurz zuvor bemerkte eine Mitarbeiterin der dortigen Tankstelle, dass ein Fahrzeugführer seinen Mercedes-Benz Vito betankte und anschließend in sein Fahrzeug stieg. Die Mitarbeiterin erkannte, dass der Fahrzeugführer nicht nur sein Fahrzeug umparken wird, sondern dass dieser einfach "abhaut". Geistesgegenwärtig bemerkte sie den Streifenwagen und meldete den Sachverhalt sofort den Kollegen vor Ort. Eine unmittelbar duchgeführte Nacheile führte wenige Kilometer später auf der BAB 24 in Richtung Berlin zum Feststellen des gemeldeten Mercedes. Dieser konnte trotz hoher Geschwindigkeit kurz nach der Anschlussstelle Parchim gestoppt und kontrolliert werden. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mercedes bereits Mitte September in Erfurt gestohlen wurde. Darüber hinaus führte der 27-jährige litauische Fahrzeugführer das Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Neben Kanistern fanden die Beamten auch einen Schlauch samt Trichter im Fahrzeuginnenraum, wobei hier weitere Ermittlungen zeigen müssen, ob diese Gegenstände ebenfalls Straftaten zugeordnet werden können. Der gestohlene PKW Mercedes wurde im Anschluss durch die Polizei zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Die Beamten ließen im Krankenhaus Parchim eine Blutprobe entnehmen, so dass sich der Fahrzeugführer nicht nur wegen des Verdachts der Hehlerei, des Betruges, des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis, sondern auch wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten muss. i.A. Penning, POK AVPR Stolpe

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell