Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von drei Katalysatoren

MünchweilerMünchweiler (ots)

Zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch,09:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter drei Katalysatoren von auf dem umzäunten Betriebsgelände eines Autohändlers in der Lazarettstraße abgestellten Fahrzeugen. Zwei Holzschuppen wurden aufgebrochen. Mit einem firmeneigenen Wagenheben wurden die Fahrzeuge, zwei 190er Mer-cedes-Benz und ein Mazda SUV, angehoben, jeweils ein Rad abmontiert und die Katalysatoren abgetrennt. Der Schaden wird auf 900 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

