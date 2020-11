Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Vereinsheim

ContwigContwig (ots)

Zeit: 24.11.2020, 04:00 Uhr - 24.11.2020, 04:15 Uhr. Ort: Contwig, Pirmasenser Straße 120 Ein bislang unbekannter Täter trat die untere Verglasung der Eingangstür am Vereinsheim des Angelsportvereins Zweibrücken ein. Offenbar suchte der Täter nach Bargeld. Da der Verein kein Bargeld in seinen Räumlichkeiten aufbewahrt, verließ er die Örtlichkeit ohne Diebesgut. Der Schaden an der Tür liegt bei ca. 400 EUR. Da Nachbarn zwischen 04:00 Uhr und 04:15 Uhr ein lautes Geräusch wahrnahmen, dürfte sich der Einbruch um diese Zeit ereignet haben. Ein Zusammenhang mit einem kurz zuvor verübten Pkw-Diebstahl in der Landauer Straße 2a (mittelblauer Opel-Corsa - Meldung vom gestrigen Tag) ist naheliegend. Das Fahrzeug wurde in der Tatnacht nach 04:00 Uhr festgefahren neben einem Feldweg gegenüber des Wasgau-Marktes aufgefunden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht nach Zeugen des Einbruchs und des vorangegangenen Pkw-Diebstahls. | pizw

