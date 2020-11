Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall in der Zweibrücker Straße mit verletzter Frau

Gestern, um 08:00 Uhr, wollte eine stadtauswärts fahrende, 42jährige Pirmasenserin mit ihrem Toyota Aygo gegenüber der Hauptzufahrt zu Firma Profine verbotenerweise nach links abbiegen, um auf das Betriebsgelände aufzufahren. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden LKW und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von circa 6000 Euro. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus eingeliefert. pips

