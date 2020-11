Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw-Diebstahl

Contwig (Kreis Südwestpfalz)

Zeit: 24.11.2020 gegen 04:30 Uhr. Ort: Contwig, Landauer Straße 2a. Ein bislang unbekannter Täter entwendete gegen 03:30 Uhr einen mittelblauen Opel-Corsa mit ZW-Kennzeichen, der neben dem Anwesen abgestellt war. Die Besitzerin hörte um 03:30 Uhr verdächtige Geräusche. Als sie aus dem Fenster schaute, erkannte sie, dass ihr Fahrzeug verschwunden war. Der Wagen wurde von der Polizei bei der Anfahrt zum Tatort auf einem Feldweg gegenüber einem Einkaufsmarkt zwischen den Ortslagen Contwig und Stambach aufgefunden. Er wurde vom Täter kurzgeschlossen. Am Fahrzeug fehlte der rechte Vorderreifen, der sich aus nicht bekanntem Grund von der Felge gelöst hatte. Die rechte Fahrzeugseite wies zudem deutliche Kontaktspuren mit einem bislang unbekannten Objekt aus. Ein Zusammenstoß mit einem anderen Pkw dürfte nicht erfolgt sein. Der Schaden an dem 13 Jahre alten Pkw dürfte bei ca. 2.000 EUR liegen. Vom Täter fehlt jede Spur. Die Unfallörtlichkeit konnte noch nicht gefunden werden. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls und fragt, ob jemand in der Nacht zum 24. November gegen 03:30 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Landauer Straße oder wenig später zwischen Contwig und Stambach gemacht hat. Gibt es Hinweise auf die Unfallstelle? | pizw

