Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geschädigter eines Verkehrsunfalls gesucht

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Zeit: 23.11.2020, 20:00 Uhr. Ort: Zweibrücken, Jakob-Leyser-Straße 14. Beim Vorwärtsausparken vom Fahrbahnrand streifte ein 39-jähriger Pkw-Fahrer einen vor ihm ebenfalls in Längsaufstellung geparkten schwarzen Kleinwagen unbekannter Marke mit ZW-Kennzeichen. Nach eigenen Angaben hinterließ der 39-Jährige eine Notiz am beschädigten Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle. Anderthalb Stunden später informierte er die Polizei, die den beschädigten Wagen am Unfallort nicht mehr vorfand. Gegen den Verursacher wird nun von Amts wegen ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet, da er keine angemessene Zeitdauer an der Unfallstelle gewartet und sich erst nachträglich bei der Polizei gemeldet hatte.

Den Besitzer des hinten links beschädigten schwarzen Kleinwagens mit ZW-Kennzeichen bittet die Polizeiinspektion Zweibrücken, sich unter Tel. 06332/9760 oder per E-Mali (pizweibruecken@polizei.rlp.de) zu melden. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell