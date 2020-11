Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrerin übersehen

LippstadtLippstadt (ots)

Eine Radfahrerin übersehen hat am Dienstag, gegen 15:50 Uhr, ein 90-jähriger Mann an der Cappelstraße. Er war mit seinem Auto auf der Marktstraße unterwegs und hielt am Stoppschild ordnungsgemäß an. Als er nach links auf die Cappelstraße abbiegen wollte, übersah er eine 42-jährige Radfahrerin, die in Richtung Mühlenstraße radelte. Beim Anfahren kam es zum Zusammenstoß. Die Lippstädterin kam zu Fall und verletzte sich beim Sturz leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1550 Euro geschätzt. (wo)

