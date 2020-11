Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Unfall mit Fußgängerin

LippstadtLippstadt (ots)

Gegen 07:50 Uhr am Dienstagmorgen ist es an der Lippestraße zu einem Unfall gekommen. Eine 30-jährige Lippstädterin war mit ihrem Kia in Richtung Mettinghausen unterwegs. Sie beabsichtigte in die Straße "Dunkler Weg" abzubiegen. Dabei übersah sie eine 55-jährige Frau, die zu Fuß die Straße querte. Es kam zum Zusammenstoß und die Fußgängerin, ebenfalls aus Lippstadt, stürzte. Sie wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (wo)

