POL-PDKL: PKW von der Straße abgekommen

Lohnweiler (ots)

Ohne die notwendige Aufmerksamkeit hat ein 21-jähriger Autofahrer am Donnerstag mit seinem PKW am Verkehr teilgenommen. Zwischen Lohnweiler und Lauterecken kam er mit seinem Fahrzeug in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab. Über einen Fahrradweg neben der Straße touchierte der Wagen mehrfach die sich anschließende aufsteigende Böschung bis er schließlich stark beschädigt stehen blieb. Mit dem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung und Prellungen wurde der junge Fahrer mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Auf Grund der Feststellungen hinsichtlich einer Alkohol- oder Drogenbeeinflussung wurden von der Polizei eine Blutprobe veranlasst und der Führerschein sichergestellt. |pilek-AH

