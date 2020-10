Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrolle mit dem Blick auf Fahrradfahrer

Meisenheim (ots)

Bei schönem spätherbstlichen Wetter haben einige Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag in der Altstadt Fahrzeuge kontrolliert. Ein besonderes Augenmerk lag mitunter auf den Fahrradfahrern. Während der Kontrolle fuhr lediglich ein Jugendlicher mit seinem Drahtesel gegen die Einbahnstraße was mit einem verkehrserzieherischen Gespräch mit dem 15-Jährigen und dessen Vater abgeschlossen wurde. Der der Pandemie entsprechende notwendige Abstand wurde hierbei, wie auch bei weiteren "Bürgergesprächen", eingehalten. Die Beamten bemerkten, dass während ihrer Anwesenheit auffällig viele Fahrradfahrer ihr Gefährt durch den verkehrsberuhigten Bereich schoben. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle in der Nacht zum Freitag wurden in der Saarbrücker Straße in Lauterecken 23 Fahrzeuge kontrolliert. Auch dort ergaben sich gute Gespräche, auch während drei Alkoholtests durchgeführt wurden. Zwei der Tests mit jeweils 0,0 Promille gaben präventiven Gesprächsstoff, insbesondere bei den Verkehrsteilnehmern die den Nachweis erbrachten, dass sie keinen Alkohol konsumierten. Bei einem Fahrradfahrer mit 0,57 Promille waren ebenfalls keine Folgemaßnahmen notwendig. Nach ein paar guten Worten schob er sein Bike die restlichen Meter nach Hause. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell