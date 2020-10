Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Hornbach, B 424 (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 13:30 Uhr fiel einer Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste in der Zweibrücker Innenstadt ein mit überhöhter Geschwindigkeit fahrender Pkw auf. Das Zivilfahrzeug der Zentralen Verkehrsdienste ist mit einem besonderen Messsystem zur Geschwindigkeitsüberwachung ausgestattet. Der Pkw-Fahrer wurde auf der B 424 in Richtung Frankreich gestoppt. Bei der anschließenden Überprüfung des 24-jährigen Autofahrers stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv. Der junge Mann musste mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird ein Straf- und Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. |ZVD

