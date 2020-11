Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wechselmonat November

Warnhinweis!

ZweibrückenZweibrücken (ots)

In vielen Bereichen (Kfz-Versicherungswesen, Strombezug u. a.) bietet der Monat November die letzte Chance des Jahres, neue Verträge mit Versicherungs- und/oder Energieversorgungsunternehmen abzuschließen und dadurch bares Geld zu sparen.

Den Zeitdruck, der dabei entstehen kann - man möchte ja keine Wechselfristen verpassen - machen sich viele Betrüger am Telefon oder durch persönliche Vorsprache bei den Wechselwilligen zunutze.

Die Polizei warnt vor falschen Versicherungsvertretern und unseriösen Mitarbeitern von Energieversorgungsunternehmen, die teilweise persönlich bei den Leuten erscheinen, um Unterschriften unter Kfz-Versicherungs- oder Stromanbieter-Wechselverträge zu bekommen oder am Telefon persönliche Daten und Bankverbindungsdaten erfragen.

Beachten Sie bitte folgenden Warnhinweis: Wenn fremde Energieversorgungsunternehmen oder fremde Versicherungsgesellschaften ungefragt auf Sie zukommen - egal ob persönlich oder am Telefon oder per E-Mail - ist immer höchste Vorsicht geboten. Geben Sie keine persönlichen Daten (Personaldaten, Bankverbindungsdaten u. ä.) an fremde Menschen heraus, denn Sie haben es dann nicht mehr in der Hand, was mit Ihren Daten passiert.

Wenn Sie Ihre Vertragspartner wechseln wollen, empfiehlt es sich, selbst aktiv zu werden und selbst den Kontakt zu Ihren Geschäftspartnern zu suchen. Nur dann wissen Sie auch, dass Sie mit den richtigen Personen verhandeln.

