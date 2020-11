Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Großbaustelle

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Zeit: 21.11.2020, 15:00 Uhr - 23.11.2020, 06:30 Uhr. Ort: Zweibrücken, Ontariostraße 16 - 18. Bislang unbekannte Täter hebelten einen verschlossenen Lagerraum mit Werkzeugen und Handarbeitsmaschinen auf der Großbaustelle der Diakonie auf und legten die Gerätschaften auf dem weitläufigen Gelände an einer abgelegenen Stelle zum Abtransport bereit. Offenbar wurden sie bei Tatausführung gestört, denn zur Abholung der Gerätschaften kam es nicht mehr. Bislang wurde das Fehlen eines Klimagerätes festgestellt. Der Sachschaden an der Tür beträgt ca. 500 EUR, der Wert des Klimageräts liegt in vergleichbarer Höhe.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Einbruchs und fragt, ob jemand in den Nächten zum 22. und 23. November verdächtige Beobachtungen auf oder neben der Baustelle (Fahrzeuge, Personen) gemacht hat. | pizw

