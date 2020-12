Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Niederzier und Jülich

Niederzier/JülichNiederzier/Jülich (ots)

Am Samstag nahm die Kriminalpolizei zwei Einbrüche in Niederzier und Jülich auf.

Zwischen 16:00 Uhr und 21:15 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Lohfeldstraße. Wahrscheinlich wurde zum Betreten des Hausflurs eine nicht verschlossene rückwärtige Tür genutzt. Anschließend konnte eine Wohnungstür mit geringem Aufwand geöffnet werden. Diese war lediglich zugezogen und nicht abgeschlossen. Im Inneren wurden Schränke nach verwertbarem Diebesgut durchwühlt. Nach ersten Feststellungen wurde ein größerer Geldbetrag entwendet. Unerkannt konnten der oder die Einbrecher entkommen.

ein Einfamilienhaus in der Auestraße in Niederzier war am Samstag ebenfalls Ziel von Einbrechern. Die kurzfristige Abwesenheit eines Bewohners von 17:00 Uhr bis 17:50 Uhr reichte dem oder den Einbrechern, um durch das unverschlossene Gartentor an die Rückseite des Gebäudes zu gelangen. Dort wurde mit einem Stein das Glas der Terrassentür eingeworfen und auf diesem Wege das Haus betreten. Nach ersten Feststellungen wurde eine geringe Summe Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

