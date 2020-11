Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Polizei stellt zwei Tatverdächtige

HerfordHerford (ots)

(jd) Am Dienstag (10.11.) fuhr die Besetzung eines Streifenwagens gegen 8.40 Uhr in den Aawiesenpark. Zu dem Zeitpunkt hielten sich dort drei Jugendliche auf einer Freifläche auf. Als sie die Polizisten sahen, flüchteten die drei Personen durch die Gärten anliegender Grundstücke. Zurück ließen sie einen Motorroller. Das Kleinkraftrad wurde augenscheinlich entwendet und beschädigt: Die Abdeckung über dem Frontlicht ist demoliert worden, ein dahinter befindliches Elektrokabel wurde durchtrennt. Das Lenkradschloss wurde ebenfalls beschädigt, Kennzeichenhalterung und Kennzeichen abmontiert. Die Beamten stellten den Roller sicher und informierten den Halter darüber, dass das Fahrzeug gefunden wurde. Im Rahmen der anschließenden Nahbereichsfahndung konnten in der Straße Unter den Linken zwei der drei gesuchten Jugendlichen angetroffen werden. Es handelt sich um einen 16-Jährigen und einen 17-Jährigen, beide stammen aus Herford. Nach erfolgter Sachverhaltsklärung wurden beide wieder vor Ort entlassen. Nach dem dritten Jugendlichen wird derzeit noch gefahndet. Zeugen, die im Bereich Friedhofstraße/Hermannstraße, rund um den Aawiesenpark, etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu der dritten Person machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

