Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Grünschnittlagers der Firma Biotherm Service GmbH Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Über die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wurde die Polizei am 19.07.2020, 13.23 Uhr über einen Brand in Neubrandenburg, Warliner Straße informiert. Auf dem Betriebsgelände der Firma Biotherm brannte ein Grünschnittlager in einer Ausdehnung von 30 x 70 Metern. Bei dem Grünschnitt handelt es sich um Brennstoffe aus forstwirtschaftlicher Erzeugung. Nach ersten Schätzungen könnte ein Schaden von etwa 20.000 EUR entstanden sein. Zur Brandursache können bisher noch keine Aussagen getroffen werden, da die Löscharbeiten weiter andauern. Danach wird der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Neubrandenburg zum Einsatz kommen, um die Brandursache zu ermitteln.

Mit freundlichen Grüßen

PHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell