Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Schulgebäude - Unbekannte sprayen Graffiti an Außenwand

VlothoVlotho (ots)

(jd) Der Hausmeister einer Vlothoer Schule bemerkte am Montag Morgen (9.11.), dass sich auf der Außenwand des Schulgebäudes ein Graffiti befindet. Unbekannte haben dieses im Zeitraum zwischen Freitag, 12.00 Uhr und Montag, 7.00 Uhr dort aufgesprüht. Der oder die unbekannten Täter verwendeten silberne Lackfarbe, mit der sie das Wort "Peter" sowie ein "Blitzzeichen" an die Schulwand sprayten. Zeugen, die entweder die Symbolik einer bestimmten Person zuordnen können oder am vergangenen Wochenende an der Prof-Domagk-Straße etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

