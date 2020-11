Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tresor aus Verankerung gerissen - Einbruch in Fahrschule

BündeBünde (ots)

(jd) Anwohner an der Lübbecker Straße sind heute Nacht (10.11.), gegen 2.35 Uhr, von einem lauten Knall geweckt worden. Sie schauten aus dem Fenster und beobachteten eine männliche Person dabei, wie diese aus dem Fenster im Hochparterre eines benachbarten Gebäudes in der Goethestraße kletterte. Der Mann floh Richtung Goetheplatz in Richtung Lübbecker Straße. Die Zeugen alarmierten sofort die Polizei. Beim Eintreffen stellten die Beamten fest, dass der Unbekannte eine Fensterscheibe eingeschlagen hat und augenscheinlich eine Mülltonne unterhalb des Fensters als Tritthilfe nutzte. In den von dem Unbekannten betretenen Räumen befindet sich eine Fahrschule. Hier hat der Täter offensichtlich einen an der Wand verschraubten Tresor aus der Halterung gerissen und entwendet. Darin befand sich eine größere Summe Bargeld. Insgesamt ist ein Schaden von knapp 2000 Euro entstanden. Der Gesuchte trug zum Tatzeitpunkt eine helle Hose und eine dunkle Jacke. Die Polizei bittet Zeugen, die vergangene Nacht etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell