Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Außenbeleuchtung entwendet

HerfordHerford (ots)

(jd) Die Mitarbeiter einer Firma an der Eupener Straße stellten gestern (9.11.), gegen 11.00 Uhr fest, dass drei Scheinwerfer der Außenbeleuchtung fehlten. Die Scheinwerfer, die das Firmengebäude anstrahlen, sind mit einem Traggestell im Boden fixiert und zusätzlich durch eine Kette gesichert gewesen. Letztmalig haben die Mitarbeiter die Scheinwerfer der Marke Involight am Freitag, um 17.00 Uhr gesehen. Der oder die unbekannten Täter haben am Wochenende mutmaßlich die Kette durchtrennt, um so die Strahler aus der Verankerung zu lösen. Der Schaden beträgt rund 1300 Euro. Zeugen, die am Wochenende etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

