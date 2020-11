Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Bad Oeynhauserin leicht verletzt

LöhneLöhne (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich auf der Koblenzer Straße/Knickstraße/Loher Straße ist am Freitag (6.11.) eine 48-jährige Frau aus Bad Oeynhausen leicht verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 16.20 Uhr mit ihrem Renault auf der Koblenzer Straße aus Richtung Herford kommend und wollte ihre Fahrt über den Kreuzungsbereich hinweg geradeaus in Fahrtrichtung Loher Straße fortzusetzen. Gleichzeitig fuhr ein 72-jähriger Mann aus Vlotho mit seinem Ford auf der Loher Straße in den Kreuzungsbereich ein, um nach links in die Knickstraße Richtung Vlotho abzubiegen. Für beide Fahrzeuge zeigte die jeweilige Ampel Grün an, jedoch hätte der 72-Jährige zunächst das Auto der entgegenkommenden Frau passieren lassen müssen, ehe er abbog. Beim Abbiegen übersah er augenscheinlich den Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Die 48-Jährige verletzte sich bei der Kollision leicht und wurde mit einem herbeigerufenen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An ihrem Renault entwickelte sich nach dem Zusammenstoß Rauch, sodass die Feuerwehr Löhne alarmiert wurde. Die Feuerwehrleute stellten fest, dass die ausgelösten Airbags den Rauch verursachten. Der Gesamtschaden beträgt etwa 8500 Euro.

