Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall - Vorfahrt missachtet

Bild-Infos

Download

HiddenhausenHiddenhausen (ots)

(jd) Am Sonntagabend (8.11.) ereignete sich auf der Kreuzung Eilshauser Straße/Oetinghauser Straße/Mühlenstraße/Ziegelstraße gegen 17.55 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Mann aus Bad Salzuflen fuhr mit seinem Ford entlang der Mühlenstraße und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Ziegelstraße überqueren. Ein 22-jähriger Bünder und seine 16-jährige Beifahrerin aus Harsewinkel befanden sich zeitgleich mit ihrem Toyota auf der Oetinghauser Straße und wollten weiter auf der Eilshauser Straße fahren. Der 28-Jährige näherte sich dem Kreuzungsbereich und fuhr dann, augenscheinlich ohne zu bremsen, in den Kreuzungsbereich hinein. Dabei kollidierte sein Pkw mit dem vorfahrtsberechtigten Auto des Bünders. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford in den Zaun eines angrenzenden Grundstücks geschleudert. Dieser sowie ein dort angebrachtes Verkehrsschild wurden dadurch stark demoliert. Alle drei Fahrzeuginsassen erlitten Verletzungen und wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beträgt insgesamt 8000 Euro. Die Feuerwehr Eilshausen wurde im Zuge der Unfallaufnahme hinzugerufen und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung in Richtung Eilshauser Straße und Ziegelstraße vollständig gesperrt.

