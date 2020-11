Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bewaffneter Raubüberfall

HerfordHerford (ots)

(hd) Am Samstag (07.11.2020) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Verbrauchermarkt an der Goebenstraße in Herford. Ein maskierter Täter betrat um 06:20 Uhr die Geschäftsräume und forderte unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. Da dies aufgrund bestehender Sicherungsmaßnahmen nicht möglich war, brach der Täter die Tatausführung ab und flüchtete in Richtung Sophienstraße. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 175 - 185 cm groß, schlanke Statur, bekleidet u.a. mit einer weißen Hose, weißen Schuhen und einer schwarzen Jacke. Sein Gesicht verbarg der Täter hinter einer weißen Maske mit stark überzeichnetem Mund und langen krausen Haaren (sog. "Joker"-Maske). Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise, die zur Identifizierung des Täters führen können. Insbesondere Zeugen, die den Täter während der Tatvorbereitung oder auf der Flucht, d.h. möglicherweise unmaskiert, beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (Tel: 05221 / 888-0).

