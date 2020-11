Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrzeug auf Firmengelände aufgebrochen - Mehrere hochwertige Werkzeuge entwendet

KirchlengernKirchlengern (ots)

(jd) Beim Eintreffen auf seinem Firmengelände an der Mindener Straße stellte der Inhaber einer Elektrofirma gestern (4.11.), gegen 6.30 Uhr fest, dass eines seiner Fahrzeuge offensichtlich aufgebrochen wurde. Einer seiner Mitarbeiter hatte den weißen Ford Transit am Vorabend wie gewöhnlich auf dem Werkstattgelände abgestellt und verschlossen. Ein bisher Unbekannter schlug in der Nacht das rechte Seitenfenster der Schiebetür ein und verschaffte sich so Zugang zu dem Fahrzeug. Im Inneren des Fords entwendete er hochwertige Werkzeuge, darunter mehrere Bohrhammer, Fräsen und Akkuschrauber. Das Diebesgut hat einen Wert von über 5000 Euro, der Sachschaden am Fahrzeug beträgt rund 300 Euro. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten Videomaterial sichern, das den Täter zwischen 0.35 und 1.00 Uhr auf dem Firmengelände zeigt. Der Tatverdächtige hat eine kräftige Statur und trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke und eine beige Baseball-Kappe. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Angaben zu dem Gesuchten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

