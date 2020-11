Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Gaststätte - Gummibaum entwendet

HerfordHerford (ots)

(jd) Gestern Nacht (4.11.) gegen 23.50 Uhr alarmierte der Besitzer eines Restaurants an der Eimterstraße die Polizei, da er Einbruchspuren an seinem Lokal feststellte: Eine von mehreren Plexiglasscheiben, die einen Vorraum zum Lokal abtrennt, fehlte. Bei genauerem Hinsehen stellte der 51-Jährige dann fest, dass die verschlossene Tür zum Vorraum offen stand und ein Vorhängeschloss fehlte. Der oder die bisher unbekannten Täter nahmen einen Gummibaum im Wert von 10 Euro mit, der im Vorraum stand. Weitere Gegenstände wurden nicht entwendet. Der Restaurantbesitzer war zuletzt um etwa 14.00 Uhr im Frontbereich seines Lokals. Zu diesem Zeitpunkt hatte er noch keine Beschädigungen am Eingangsbereich bemerkt. Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise verdächtige Handlungen beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell