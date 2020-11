Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Nachtragsmeldung zu -Fußgänger von PKW erfasst- vom 03.11.2020 Fußgänger erliegt seinen Verletzungen

BündeBünde (ots)

Am Montagabend (2.11.) kam es in Bünde zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Hansastraße. Aus bisher ungeklärter Ursache betrat ein 41-jähriger alkoholisierter Fußgänger aus Polen die Fahrbahn und wurde durch einen PKW erfasst. Der durch den Zusammenstoß schwer verletzte Fußgänger erlag seinen schweren Verletzungen und verstarb am Dienstag in einem Osnabrücker Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallhergang und zur Ursache dauern noch an.

