Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte nehmen Metallschrott mit- Gegenstände vom Grundstück entwendet

EngerEnger (ots)

(sls) In der Nacht zum Montag (2.11.) kam es in Enger zu einem Diebstahl von einem Grundstück an der Hückerstraße. Durch den Eigentümer eines Wohnhauses wurde am Sonntagabend verschiedene Haus- und Metallgeräte nach einer Renovierung auf dem Hof des Grundstückes gelegt. Die Zufahrt des Hofes war mit einer Metallkette vor unbefugten Betreten gesichert. Montagmorgen stellte der Geschädigte fest, dass durch Unbekannte zunächst die Sicherungskette durchtrennt und anschließend Heizkörper, Schubkarre, Metallrohre und verschiedene weitere Metallteile entwendet wurden. Aufgrund der Größe und Menge des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass die Täter für den Abtransport ein Fahrzeug verwendet haben müssen. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall des Diebstahls und bittet Zeugen, denen in der Nacht zu Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

