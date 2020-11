Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fußgänger von PKW erfasst - Lebensgefahr

BündeBünde (ots)

(sh) Am Montagabend gegen 18:43 Uhr kam es zu einem folgenschweren Unfall auf der Hansastraße in Bünde. Ein 41 jähriger Mann war zu Fuß in Richtung Bünde unterwegs und geriet aus bislang ungeklärten Gründen auf den Fahrstreifen. Hier wurde er kurz vor der Einmündung Hansastraße/Holser Straße von dem PKW eines 62 jährigen aus dem Kreis Minden-Lübbecke erfasst. Der Fußgänger wurde hierbei lebensgefährlich verletzt und musste dem Klinikum Osnabrück zugeführt werden. Die Hansastraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an.

