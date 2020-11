Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: LKW-Planen aufgeschlitzt - Besonders schwerer Fall des Diebstahls

BündeBünde (ots)

(jd) Freitag Morgen (30.10.) verständigte der 33-jährige Fahrer eines LKW die Polizei, als er einen erheblichen Schaden an seinem Fahrzeug bemerkte: Unbekannte haben offenbar die Plane seines Anhängers aufgeschlitzt und die darin befindliche Lichtanlage für Autos des Herstellers Nissan entwendet. Der 33-Jährige hatte sein Fahrzeug gegen etwa 1.00 Uhr auf dem LKW-Parkplatz am Autohof Bünde abgestellt. Gegen 5.30 Uhr bemerkte er dann den Schaden. Während die Beamten die Anzeige aufnahmen, kamen fünf weitere Geschädigte hinzu. Auch sie gaben an, dass die Planen ihrer LKW aufgeschlitzt wurden. Augenscheinlich wurde auf den ersten Blick jedoch nichts aus den Anhängern entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag etwas Verdächtiges in der Nähe des Autohofes beobachtet haben, sich telefonisch unter 05221/8880 zu melden oder auf einer der Polizeiwachen im Kreisgebiet.

