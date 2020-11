Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr - Polizei stellt Führerschein sicher

KirchlengernKirchlengern (ots)

(jd) Eine aufmerksame Zeugin verständigte am Sonntag (1.11.) die Polizei, als sie gegen 16.50 Uhr hinter einem VW Caddy herfuhr. Dieser befand sich auf der B239 in Fahrtrichtung Lübbecke und der Fahrer zeigte deutliche Ausfallerscheinungen in seiner Fahrweise: Er fuhr zwischen 20 und 30 km/h und bremste immer wieder grundlos ab. Außerdem ist der Fahrer Schlangenlinien gefahren und dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten. In der Straße Im Winkel hielten die hinzugerufenen Polizeibeamten das Fahrzeug an. Der 58-jährige Fahrer aus Kirchlengern sprach sehr unklar mit den Beamten und als er aus dem Fahrzeug ausstieg, schwankte er stark und stand sehr unsicher. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen hohen Wert. Der Beschuldigte wurde zur Polizeiwache Bünde verbracht, sein Führerschein wurde von den Beamten eingezogen und ihm ist jedes weitere Führen eines fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugs untersagt.

