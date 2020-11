Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bargeld aus Münzhandel entwendet - Polizei sucht verdächtiges Pärchen

HerfordHerford (ots)

(jd) Der Inhaber eines Münzhandels an der Lübberstraße bemerkte am Freitag Nachmittag (30.10.) beim Geldsortieren, dass 1400 Euro in seiner Kasse fehlen. Kurz zuvor betraten gegen 15.00 Uhr ein Mann und eine Frau (ca. 30-40 Jahre) das Geschäft, um mehrere Münzen zu erwerben. Die beiden kauften dem 70-jährigen Inhaber zwei Goldmünzen im Wert von 3450 Euro ab und zahlten die Summe bar. Im Anschluss an den Verkauf hat die etwa 150cm große Frau den Herforder in ein Gespräch verwickelt. Da er durch das Gespräch abgelenkt war, bemerkte er nicht, wie der etwa 180cm große Mann Teile des zuvor gezahlten Geldes wieder an sich nahm. Nachdem die beiden das Geschäft verlassen haben, stellte der Ladeninhaber beim Einsortieren des Geldes fest, dass das Geld fehlte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Pärchen machen können und bittet darum, dass Hinweise unter 05221/8880 gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell